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Подписано соглашение о минимальной заработной плате приморцам

Подписано соглашение о минимальной заработной плате приморцам

Размер минимальной заработной платы приморцам, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, составит 12 792 рубля. Это установлено соглашением между Правительством Приморья, работодателями и профсоюзами.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в размер минимальной заработной платы не включаются надбавки за работу во вредных условиях, доплаты за совмещение, сверхурочную работу, работу в выходные, праздничные дни и ночное время, районный коэффициент и дальневосточная надбавка.

Министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая подчеркивает, что принятое сторонами социального партнерства обязательство будет являться гарантией для работников в соблюдении норм трудового законодательства.

«Это результат конструктивного диалога власти, бизнеса и профсоюзов по обеспечению социальной стабильности, эффективной мотивации работников, достойного уровня жизни населения края», – считает глава ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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