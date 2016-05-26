Пугающую находку обнаружили приморцы у берега моря
Жители Владивостока, гуляя по берегу моря на одном из пляжей, наткнулись на труп животного, который прибило к берегу, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.
В соцсетях приморцы отмечают, такие находки стали пугать. Жители края переживают за экологию.
«Чет как будто на веревке привязана.... Не?».
«Во Владике в центре города труп весь день пролежал и всем было *** а вы думаете ради нерпы кто то шевелиться будет, на Шаморе пока птицы до костей не съели и в море не унесло плавала и всем ***».
«Каждый год одно и тоже».
«Пугают такие находки, что с экологией происходит?».
«Нет таких служб, к сожалению».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, пару недель назад мертвого тюленя прибило к берегу в районе популярного у владивостокцев пляжа на Санаторной. При этом многие отмечали, вода у берега была неествественного цвета.
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