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Пугающую находку обнаружили приморцы у берега моря

Пугающую находку обнаружили приморцы у берега моря

Источник фото: dpskontrol_125rus

Жители Владивостока, гуляя по берегу моря на одном из пляжей, наткнулись на труп животного, который прибило к берегу, сообщают «Вести:Приморье».

В районе Чайки метров сто через речушку переехав у берега нерпа вроде вся порепаная. Может соответствующие службы увидят и уберут,

пишет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.

В соцсетях приморцы отмечают, такие находки стали пугать. Жители края переживают за экологию.

«Чет как будто на веревке привязана.... Не?».

«Во Владике в центре города труп весь день пролежал и всем было *** а вы думаете ради нерпы кто то шевелиться будет, на Шаморе пока птицы до костей не съели и в море не унесло плавала и всем ***».

«Каждый год одно и тоже».

«Пугают такие находки, что с экологией происходит?».

«Нет таких служб, к сожалению».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, пару недель назад мертвого тюленя прибило к берегу в районе популярного у владивостокцев пляжа на Санаторной. При этом многие отмечали, вода у берега была неествественного цвета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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