Объявление на известном сайте вызвало бурю эмоций у приморцев
Жители Приморье обратили внимание на объявление, опубликованное на известном сайте, сообщают «Вести:Приморье».
Так, стало известно, что в Уссурийске продают крупное предприятие. Цена вопроса - 145 миллионов рублей. Однако многие отметили, в объявлении указано, продается не предприятие, а участок с расположенными на нём строениями.
Жители края, среди которых, скорее всего, больше тех, кто проживает в Уссурийске, с грустью приняли новость о продаже. Хотя, нашлись и те, кто увидел у этом плюсы.
«Может, построят что-то нужное».
«Его продают уже не как завод, а как участок со строениями, то есть это уже не завод и оборудования там нет. Участок и советские здания...не стоят столько».
«Строительная компания выкупит и построил там жилой комплекс, район то неплохой».
«Жалко, печально».
«За что такая цена?».
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