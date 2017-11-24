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Объявление на известном сайте вызвало бурю эмоций у приморцев

Объявление на известном сайте вызвало бурю эмоций у приморцев

Источник фото: pixabay.com

Жители Приморье обратили внимание на объявление, опубликованное на известном сайте, сообщают «Вести:Приморье».

Так, стало известно, что в Уссурийске продают крупное предприятие. Цена вопроса - 145 миллионов рублей. Однако многие отметили, в объявлении указано, продается не предприятие, а участок с расположенными на нём строениями.

Жители края, среди которых, скорее всего, больше тех, кто проживает в Уссурийске, с грустью приняли новость о продаже. Хотя, нашлись и те, кто увидел у этом плюсы.

«Может, построят что-то нужное».

«Его продают уже не как завод, а как участок со строениями, то есть это уже не завод и оборудования там нет. Участок и советские здания...не стоят столько».

«Строительная компания выкупит и построил там жилой комплекс, район то неплохой».

«Жалко, печально».

«За что такая цена?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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