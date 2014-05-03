Кинотеатр под открытым небом и пирог весом 180 килограммов предложат приморцам 9 мая

Приморье отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. Одной из площадок, где жители региона смогут отдать дань памяти и уважения фронтовикам, станет Пятая набережная (водная станция ТОФ) во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Всех желающих посмотреть на спорт через призму войны ждут 9 мая с 14.00.

Как отмечают организаторы, праздничное мероприятие «Все для Победы!» приурочено к 90-летию со дня основания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Событие объединит ветеранов спорта, представителей старшего поколения и общественность города. Спорт через призму войны – основная тема мероприятия.

«В трудные военные годы успехи и достижения спортсменов зачастую были на грани подвига. Как это было – зрители увидят на примере реальных биографий великих спортсменов, которых сыграют профессиональные актеры в театрализованной постановке», – подчеркивают организаторы.

В 14.00 на Пятой набережной прозвучат песни военных лет и пройдут театрализованные постановки. После торжественной части в 18.00 на сцену поднимется духовой оркестр МГУ имени Невельского с часовой программой популярной музыки военных и послевоенных лет.

В 19.00 для жителей и гостей города начнет работать бесплатный кинотеатр под открытым небом с демонстрацией любимых военных фильмов.

В финале мероприятия гости украсят бумажными журавликами двухметровый глобус мира – как дань памяти и отказа от любых вооруженных конфликтов. Все участники события смогут попробовать огромный праздничный пирог весом 180 килограммов.

Отметим, что праздничные и памятные мероприятия в честь Дня Победы проходят во всех муниципалитетах Приморья как в онлайн, так и в очном форматах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]