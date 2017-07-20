Предупреждение № 1: С опасным явлением столкнутся приморцы сегодня вечером
5 мая в Приморском крае действует предупреждение №1. Волновой циклон идёт строго по указанной траектории, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Маглипогода.
Основное количество осадков выпадет от Находки до Тернея, вдоль восточного побережья, но и на восточных склонах Сихотэ-Алиня тоже будет много осадков. Местами ожидается опасное явление, более 50 мм осадков за 12 часов и менее.
Это может вызвать, резкое поднятие горных рек и размыв дорог и мостов. Будьте бдительны. Меньше всего осадков будет на западе края, особенно ближе к границе, уточняет синоптик.
5 мая, во второй половине дня в указанных ранее районах ожидается быстрая конвекция. Это приведёт к образованию гроз и ливней. Местами пройдут ливни, грозы и возможен град и шквалы.
В общем, прогноз без изменений и японская карта только подтверждает прохождения волнового циклона вдоль восточного побережья края.
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