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«Красивая» жизнь без электричества: Жителей села «футболят» инстанции

«Красивая» жизнь без электричества: Жителей села «футболят» инстанции

В Приморье жители села Анисимовка устали бороться с халатным отношением организаций, которые отвечают за качество подачи электроэнергии в дома.

Подписчики whatsapp «Вести:Приморье» рассказали, что им просто приходится выживать в доме, где практически не бывает электричества. Они пояснили, что на улице Заречной проблема существует давно. Но обращения в инстанции не дают результата. Селяне отмечают, в ответ на обращения получают лишь отказы и отписки.

Приморцы рассказали, чтобы хоть как-то выживать, им приходится пользоваться генератором, который, кстати, требует дополнительных затрат. И его работы хватает лишь на несколько часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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