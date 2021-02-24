«Кто знает, что произошло»: Приморцы выстраивают версии увиденного на пляже

Жители Владивостока выстраивают версии опубликованного в приморском паблике снимка, который был сделан на побережье пляжа в пригороде Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».

Приморцы обнаружили перевернутый с оторванным бампером автомобиль Honda Stepwgn. Бампера лежал рядом. Горожане выдвигают версии и задаются вопросами, что могло случиться, и где водитель, который был в этой машине.

«Кто знает, что произошло»

«Животик греет».

«Наелся и спит».

«Из моря выплыл,похоже! и прилёг позагорать».

«У человека горе, а комментаторы все смеются, но ни один не знает, что там произошло. Оставайтесь людьми, нас не власти наши погубят, мы сами себя так изведем».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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