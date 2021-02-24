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«Кто знает, что произошло»: Приморцы выстраивают версии увиденного на пляже
Жители Владивостока выстраивают версии опубликованного в приморском паблике снимка, который был сделан на побережье пляжа в пригороде Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».
Приморцы обнаружили перевернутый с оторванным бампером автомобиль Honda Stepwgn. Бампера лежал рядом. Горожане выдвигают версии и задаются вопросами, что могло случиться, и где водитель, который был в этой машине.
«Кто знает, что произошло»
«Животик греет».
«Наелся и спит».
«Из моря выплыл,похоже! и прилёг позагорать».
«У человека горе, а комментаторы все смеются, но ни один не знает, что там произошло. Оставайтесь людьми, нас не власти наши погубят, мы сами себя так изведем».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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