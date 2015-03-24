«Восточный Порт» поздравил ветеранов и тружеников тыла Находки с Днём Победы

Компания АО «Восточный Порт» и Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» по традиции адресно поздравили ветеранов посёлка Врангель и Находкинского городского округа с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне праздничной даты – 76-летия Великой Победы – сотрудники предприятия и волонтёры Фонда передали тёплые слова поздравлений, букеты цветов, продуктовые корзины и приветственные адреса 14-ти ветеранам, проживающим в Находкинском городском округе, и 5-ти труженикам тыла – работникам АО «Восточный Порт», вышедшим на пенсию. В ассортимент продуктовой корзины портовики включили около 20-ти наименований.

Стивидорная компания ежегодно поздравляет ветеранов, и эта добрая традиция сложилась на предприятии очень давно. Также традиционно Порт организовывает во Врангеле мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

"От имени большого коллектива предприятия АО «Восточный Порт» хочу сказать слова благодарности всем, кто подарил нам мир и свободу. Люди вашего поколения героически сражались на фронте, работали для Победы, восстанавливали страну из разрухи, строили новые города и села, растили детей. Вы всегда будете для нас примером мужества и беззаветной любви к Родине, – подчеркнул управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак, обращаясь к ветеранам. – В этот светлый праздник мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Низкий поклон вам! С праздником Великой Победы!"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]