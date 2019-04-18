Движение транспорта ограничат, а автобусы изменят маршруты во Владивостоке 9 мая

Госавтоинспекция Владивостока оповещает местных жителей об ограничении движения автотранспорта в связи проведением Военного парада, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Войска Владивостокского гарнизона и боевой техники пройдут по центральным улицам города 9 мая.

Как сообщае "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г Владивостоку, во время парада в районе площади Борцов за власть Советов и по прилегающим к ней улицам будет ограничено движение транспортных средств. Также по маршруту следования колонны парковка автомобилей будет запрещена. Изменится работа общественного транспорта. Ограничения будут действовать с 7.00 до 18.00.

Полк ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку выставит посты для недопущения заезда транспортных средств к месту Парада Победы.

Движение в городе будет ограниченно по следующим маршрутам:

– улица Корабельная Набережная (от улицы Светланской, 73, до Океанского проспекта, 1);

– Светланский переулок (от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской);

– улица Алеутская (от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской);

– улица Светланская (от пересечения с Лазо до пересечения с улицей Алеутской);

– улица Уборевича (от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской);

– улица 1-я Морская (от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской);

– Океанский проспект (от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской).

Госавтоинспекция Владивостока предлагает автолюбителям использовать альтернативные пути объезда по улицам: Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

Водителей автотранспорта просят заранее планировать поездки с учетом вводимых ограничений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]