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Стали известны подробности подрыва гранатой в Спасске-Дальнем

Стали известны подробности подрыва гранатой в Спасске-Дальнем

В Спасске-Дальнем мужчина подорвал себя гранатой,  сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщили в пресс-службе МВД, в дежурную часть поступило сообщение о том, что по улице ходит мужчина с ружьем. Незамедлительно на место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. После неоднократных требований сотрудников полиции прекратить противоправные деяния, ранее судимый мужчина достал гранату и выдернул чеку, после чего последовал хлопо́к. Правонарушителя госпитализировали.  По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, мужчину полицейские уговаривали бросить гранату. Мужчина, казалось, находился в неадекватном состоянии. Произошел взрыв. Мужчина упал. А люди кричали: "Скорую, скорее". По словам очевидцев, мужчине оторвало руку. Полицейский пытается оказывать пострадавшему помощь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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