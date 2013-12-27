Цена за проезд в такси возмутила горожан

Горожане обратили внимание на цены, которые подняли компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, сообщают «Вести:Приморье». Так, жители Артема рассказали, что стоимость поездки, которая днем ранее составляла на более 150 рублей, увеличилась в несколько раз.

Яндекс-такси психануло и решило поднять денег в честь праздника! В обычные дни цена поездки составляет рублей 125-140 руб.,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

Многие приморцы отмечают, так происходит в любой праздник, а также в непогоду.

«Здравствуйте, сегодня утром в такси подняли цены. В обычные дни цена поездки по этому адресу составляет максимум 150 рублей».

«Всегда. В праздничные дни поднятие цены поездки. И в не погодные дни тоже. На многих предприятиях оплата праздничных дней завышена».

«Да таксисты у нас *** !!! даже если небольшой дождик пошёл уже ценик задирают. Не все катаются на такси пьяные в честь праздника кто-то едет по делам кто-то на работу или с работы притом с работы где не оплачиваются по двойному тарифу праздничные дни... Вы же когда приходите за хлебом в праздничный день вам его не продают в два раза дороже??!!! А здесь творится полный беспредел можно по 30 40 минут ждать машину а потом они тебе объявляют что мы для вас не нашли подходящий вариант. Почему-то закон о защите прав потребителей применяется только в торговле и к сожалению не распространяется на таксистов особенно на артёмовских. Которые умудряются приехать послушать адрес и сказать пассажиру «а, не я туда не хочу ехать» и захлопнув дверь укатить».

«Наживаются! Никакого контроля!».

«Как говорится бизнес и ничего личного. Или как там ещё спрос рождает предложение?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]