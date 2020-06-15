«Такое каждый год»: Приморцы поражены увиденному на пляже Русского острова

На Русском острове приморцы стали очевидцами удивительного явления, с которым многие встретились впервые, сообщают «Вести:Приморье».

Так, жители сняли на видео как тысячи мелких рыбешек выбросились на берег. Вероятно, случилось это недавно, она еще живая, бьет по гальке хвостом.

На Русском острове мелкая рыбка выбросилась на берег, похожа на корюшку,

пишет автор поста в приморском паблике.

В комментариях уточняют, это мойва.

«Как же раньше без инстаграмма то жили ничего не видели и не знали».

«Такое каждый год происходит».

«Кто то в школе плохо учился!».

«Это мойва наверное нерестится».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Видео @autohelp_vl



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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