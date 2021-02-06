Полз на «брюхе», покой нашел на углу дома: Странное ДТП произошло в Артеме

В Артеме произошло ДТП, участником которой стал единственный автомобиль, сообщают «Вести:Приморье».

Все произошло на улице Севастопольская. Очевидцы поясняют, водитель Nissan Laurel, скорее всего, не справился с управлением, вылетел на клумбу, врезался в дорожный знак и продолжил путь. При этом машина потеряла запчасти. На пути машины, по счастью, не оказалось пешеходов.

Какого-то бедолагу не на шутку занесло на улице Севастопольской в Артёме. Сначала он влетел в столбик дорожного знака, потом на "брюхе" прополз за угол дома. И там, наконец, нашёл свой покой... В общем, хорошо наследил,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В паблике спокойно отнеслись к просмотренному видео, отметив, водитель, вероятно, сам виноват. Хорошо, что никого не погубил. А в деталях происшествия разберутся уполномоченные органы.

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru