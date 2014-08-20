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Несколько надземных пешеходных переходов будут отремонтированы во Владивостоке

Несколько надземных пешеходных переходов будут отремонтированы во Владивостоке

Источник фото: vlc.ru

Городское управление дорог и благоустройство заключает контракты на ремонт надземных пешеходных переходов. В этом году будут отремонтированы переходы на остановках общественного транспорта «Дом ветеранов», «Фабрика Заря», «Фирсова», а также в районе ж/д станции «Моргородок», на Некрасовском путепроводе, Гоголя, Баляева, Новоивановской, 3, Луговой, 71 и Светланской, 152, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Специалисты рассказали, что часть электронных аукционов на поиск подрядчиков, которые будут проводить ремонт, уже проведена. Другие запланированы к размещению на ближайшее время.

«Подрядчик уже приступил к ремонту перехода на остановке «Перевал». Работы находятся под контролем. К слову, каждый объект, где запланирован ремонт, включает необходимые мероприятия – восстановление лестничных маршей и площадок в местах повреждений. Кроме того, на переходе на остановке «Фабрика Заря» заменят навес из поликарбоната», –  добавили специалисты управления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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