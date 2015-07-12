Во Владивостоке началось строительство дома для переселения граждан из аварийного жилфонда

Во Владивостоке на улице Глинки в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» началось строительство многоквартирного жилого дома, куда будут переселены горожане из ветхого и аварийного жилья. Сейчас на участке ведутся земляные работы, после чего строители приступят к закладке фундамента. Ход работ проинспектировал глава города Олег Гуменюк.

Как доложили специалисты муниципального учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа», до конца текущего года на улице Глинки возведут дом в четыре этажа, три из которых будут жилыми. Сюда переедут жители аварийных бараков с улиц Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в пос. Трудовое. Две квартиры в доме предназначены для детей-сирот.

«В доме предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой, горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией. Всего дом рассчитан на 26 квартир», – уточнили специалисты.

По словам представителя подрядной организации ООО «Хоттей» Никиты Злобина, в доме предусмотрена эксплуатируемая кровля, на которой будут детская площадка, спортивные турники и прогулочная зона.

Как отметил глава Владивостока, для расселения горожан из ветхого и аварийного жилья сейчас объявлен аукцион на строительство еще четырех домов на улице Русской. В этих домах тоже предусмотрены квартиры для детей-сирот.

«Работа в этом направлении будет продолжена. Перед нами стоит задача до конца 2023 года расселить граждан, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года», – подчеркнул Олег Гуменюк.

Напомним, что в рамках реализации прошлой программы по переселению жителей из аварийных бараков во Владивостоке в период с 2013 по 2017 годы было построено пять домов. 69 семей из 26 аварийных бараков получили новые комфортные квартиры в многоэтажках, построенных на улицах Порт-Артурской и Карла Маркса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]