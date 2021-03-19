Поступок длинноволосой брюнетки обсуждают приморцы

Во Владивостоке жители города обрушили негатив на брюнетку, которую обвинили в краже самоката, сообщают «Вести:Приморье».

Видеокамеры зафиксировали момент, когда женщина вышла из заведения общепита с самокатом в руках. Отмечается, что она не является владельцем данного средства передвижения. Вероятно, его оставил подросток, зайдя в кафе быстрого питания.

05.05.2021г. в 16:53 по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 25 помещение КФС из под лестницы был похищен трюковый самокат черного цвета, колеса голубого цвета, на днище имеется надпись ADVANCE. Подозревается: девушка, волос темный, клетчатая рубашка, белые кроссовки с разноцветными вставками,

пишет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.

«Позорница».

«Вот не стремно брать чужое».

«Ну вот *** он ей, верни позорница».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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