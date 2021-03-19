Новости Общество Происшествия
Сегодня, 12:34

Поступок длинноволосой брюнетки обсуждают приморцы

Поступок длинноволосой брюнетки обсуждают приморцы

Источник фото: pixabay.com / dpskontrol_125rus

Во Владивостоке жители города обрушили негатив на брюнетку, которую обвинили в краже самоката, сообщают «Вести:Приморье».

Видеокамеры зафиксировали момент, когда женщина вышла из заведения общепита с самокатом в руках. Отмечается, что она не является владельцем данного средства передвижения. Вероятно, его оставил подросток, зайдя в кафе быстрого питания.

05.05.2021г. в 16:53 по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 25 помещение КФС из под лестницы был похищен трюковый самокат черного цвета, колеса голубого цвета, на днище имеется надпись ADVANCE. Подозревается: девушка, волос темный, клетчатая рубашка, белые кроссовки с разноцветными вставками,

пишет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.

«Позорница».

«Вот не стремно брать чужое».

«Ну вот *** он ей, верни позорница».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме