«По утрам там много таких»: Ситуация во Владивостоке сможет удивить лишь не местного жителя

Жители Владивостока в очередной раз столкнулись с ситуацией, которую очень часто провоцируют водители города, сообщают «Вести:Приморье».

Очередной водитель, который, по мнению некоторых пользователей «потерялся», был замечен в районе Дальзавода. Водитель Тойоты Камри давил педаль газа «против» движения. Что послужило такому, вероятно, знает только водитель. Но многие горожане отмечают, с такой ситуацией именно в этом районе города сталкиваются часто, так как в другую сторону на низкой машине проехать трудно.

«По утрам там много таких».

«Тут каждый день, так происходит».

«Они вообще знаки видят?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Видео dpskontrol_125rus.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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