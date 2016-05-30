Подробности необычной истории защиты интересов чиновницы прокуратурой Владивостока

Стали известны подробности необычной истории о том, как прокуратура защитила интересы чиновника - сотрудницы контрольно-счётной палаты Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».

Начальство заподозрило её в том, что она неверно указала в декларации доходы от продажи личного автомобиля супруга. На этом основании было принято кардинальное решение — уволить с работы с должности заместителя председателя контрольно-счётной палаты Владивостока.

Александра Кленина, старший помощник прокурора Приморского края: «Основанием для принятия такого решения послужили данные о возможном предоставлении недостоверных сведений о доходах супруга, полученных от продажи транспортного средства марки «Тойота Ленд Крузер Прадо» 2014 года. Проверяющие пришли к выводу, что реальная стоимость джипа значительно выше, чем отражено в справке. Было принято решение о расторжении с заместителем председателя КСП трудового договора».

Однако женщина оказалась не робкого десятка и обратилась в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства провели свою проверку этой истории и выяснили, что уволили чиновницу, не выяснив фактическую стоимость проданного автомобиля мужа, и не доказали, что она представила в декларации недостоверные сведения.

Александра Кленина, старший помощник прокурора Приморского края: «Прокурор обратился в суд в интересах женщины с иском о признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. Ленинский районный суд удовлетворил требования в полном объёме. После вступления судебного акта в законную силу прокурор проконтролирует его исполнение».

Нашей программе героиня этой истории пояснила, что, соблюдая этический кодекс муниципального служащего, она не хотела бы комментировать эту ситуацию, и просто хотела бы дальше честно работать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]