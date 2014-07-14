В Приморье открылся «Пункт приема детских страхов»

Ежегодно 17 мая отмечается Международный день детского «телефона доверия» 8-800-20-00-122. Накануне этого события в отделении «Семь-Я» социально-реабилитационного центра «Парус надежды» в Приморском крае открылся «Пункт приема детских страхов», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Главный посыл информационной акции звучит так: «Меняем страхи на улыбки».

«Дети рисовали свои “страхи”, отдавали их психологу и взамен получали квитанцию о том, что “страх утилизирован”. Приятный бонус – брендированный брелок с “телефоном доверия”», – рассказала заведующая отделением Яна Свистунова.

Встреча с семьями, находящимися у специалистов на социальном сопровождении, стала еще одной возможностью напомнить детям и взрослым о принципах бесплатного «телефона доверия». Основные из них, конфиденциальность, анонимность и доступность, не меняются на протяжении многих лет:

Экстренная помощь психологов по телефону остается наиболее эффективной поддержкой в кризисной ситуации. Все сотрудники имеют базовое психологическое образование и прошли дополнительную специальную подготовку по профилю.

«Операторам под силу наладить контакт с человеком независимо от его возраста и статуса. Безусловно, все это повышает степень доверия к телефонной консультации», – утверждают в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

С начала года приморские операторы детского телефона доверия приняли несколько тысяч звонков от детей и взрослых. По анализу специалистов, актуальными проблемами для подростков остаются непонимание между друзьями, неразделенная любовь, боязнь одиночества, зависимость от алкоголя (наркотиков). Все чаще звучат вопросы о том, как противостоять буллингу, в том числе сетевому.

Спектр запросов взрослых: как наладить отношения с подростком, зависимость от алкоголя (наркотиков), кризисные ситуации в семье, сообщения о случаях жестокого обращения и другие.

С особым вниманием специалисты относятся к тревожным сообщениям о подростках, намеренных под влиянием тех или иных причин уйти из жизни. Психологи тщательно работают по каждому такому звонку, делают все возможное, чтобы уберечь отчаявшегося ребенка от страшного шага.

В Приморском крае выделена отдельная линия приема информации по жестокому обращению в семье – 8 (423) 2-902-011. Специалисты Службы «Социальный патруль» оперативно реагируют на каждый звонок. При необходимости незамедлительного реагирования на ситуацию принимается решение об экстренном выезде совместно с представителями субъектов профилактики. С начала года «Социальный патруль» совершил 26 выездов в проблемные семьи. Семь из них – в экстренном порядке.

Напомним, впервые консультировать подростков по телефону стали специалисты социально-реабилитационного центра «Парус надежды» более 20 лет года назад. Для более эффективной работы в сентябре 2010 года центр был подключен к единому общероссийскому номеру детского «телефона доверия».

Обратиться за помощью можно круглосуточно с любого стационарного или мобильного телефона. Получить консультацию или передать тревожную информацию очень просто – достаточно позвонить по номеру: 8-800-20-00-122, а также на официальном сайте.

«Он создан и работает для того, чтобы любой ребенок, подросток, любой родитель или близкий человек, участвующий в воспитании, в запутанной, трудной жизненной ситуации не остался с проблемами один на один. Чтобы каждый смог получить квалифицированную психологическую помощь, сделав буквально пару кликов», – комментирует министр Светлана Красицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]