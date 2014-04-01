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«Там могилки детей»: Увиденное повергло в шок посетителей кладбища

«Там могилки детей»: Увиденное повергло в шок посетителей кладбища

Источник фото: pixabay.com

Жители Артема возмутились ситуации, с которой столкнулись на Шевелевском кладбище, сообщают «Вести:Приморье».

Вчера была на Шевелевском кладбище и увиденное повергло в шок! Старые могилки маленьких детей были завалены мусором, ветками. Бессовестные люди собрали этот хлам с мест захоронений своих родственников и просто выбросили на чужие могилки! Да, эти могилки самые простые, ведь не у всех людей есть деньги сделать красивые памятники. Но там всегда лежат детские игрушки, цветы. Какими же нужно быть нелюдями, чтобы так себя вести по-свински! Обидно и жалко до слез,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В комментариях приморцы отметили, в этом году большое количество граждан столкнулись с подобным. Вот только не понимают, о чем думают люди, когда так поступают.

«Я верю в принцип бумеранга. Всё аукнется, за всё ждёт расплата».

«Как можно бросать мусор на чужие могилки тоже убирались на кладбище на соседнюю могилку пришли женщины и старые цветы бросили на соседнюю могилку ни стала ругаться не то место просто прямо при них подошла подобрала и со своим мусором в пакет сложила и вынесла может что то в голове отложится».

«В шоке от увиденного. Когда это делают, чем думают эти не человеки!?».

«Мы тоже были в шоке от того, что соседи сгребли листву и к оградке наших родственников! Сестра отгребла её обратно к ним! И о чудо, люди поняли, что накосячили! Когда мы пришли на родительский день, всё было убрано! Всегда удивляюсь, о чём люди думают, поступая по свински? Мы всегда убираем и внутри оградки и вокруг, ещё и от соседних отгребём листву, и мешки тащим наверх на мусорку. А другие бросают тут же, организуя очередную кучу мусора! Уже даже если в таком месте люди ведут себя по свински, то что говорить о других местах!».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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