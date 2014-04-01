«Там могилки детей»: Увиденное повергло в шок посетителей кладбища
Жители Артема возмутились ситуации, с которой столкнулись на Шевелевском кладбище, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
В комментариях приморцы отметили, в этом году большое количество граждан столкнулись с подобным. Вот только не понимают, о чем думают люди, когда так поступают.
«Я верю в принцип бумеранга. Всё аукнется, за всё ждёт расплата».
«Как можно бросать мусор на чужие могилки тоже убирались на кладбище на соседнюю могилку пришли женщины и старые цветы бросили на соседнюю могилку ни стала ругаться не то место просто прямо при них подошла подобрала и со своим мусором в пакет сложила и вынесла может что то в голове отложится».
«В шоке от увиденного. Когда это делают, чем думают эти не человеки!?».
«Мы тоже были в шоке от того, что соседи сгребли листву и к оградке наших родственников! Сестра отгребла её обратно к ним! И о чудо, люди поняли, что накосячили! Когда мы пришли на родительский день, всё было убрано! Всегда удивляюсь, о чём люди думают, поступая по свински? Мы всегда убираем и внутри оградки и вокруг, ещё и от соседних отгребём листву, и мешки тащим наверх на мусорку. А другие бросают тут же, организуя очередную кучу мусора! Уже даже если в таком месте люди ведут себя по свински, то что говорить о других местах!».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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