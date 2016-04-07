В Приморье произошла серьезная авария, которая едва не унесла жизнь многих

В Уссурийске произошла серьезная авария, которая едва не унесла жизнь многих людей, сообщают «Вести:Приморье».

Отмечается, что ДТП произошло в Уссурийске, в районе 6-го километра. Водитель внедорожника протаранил автобусную остановку. Врезался в установленную лавочку.

Очевидцы поясняют, одна из машин буквально вылетела с дороги и протаранила остановку. Есть предположения, что водителю стало плохо за рулем, и он потерял контроль над управлением автомобилем.

В обстоятельствах аварии теперь предстоит разбираться сотрудникам полиции.

Человек потерял сознание. Водитель жив. И слава Богу никто кроме него самого не пострадал!

- пишут в паблике Марка Чернослива.

Многие, кто прочитал пост, отметили, хорошо, что больше никто не пострадал, а за рулем мужчина остался жив. Однако нашлись и те, кто предположил, водитель решил обойти пробку, нарвался на неприятности.

«Людей была полная остановка. Но слава богу никто не пострадал! Но на помощь никто не подошёл!!! Стыдно мне за таких горожан».

«Я так понял: шел с Михайловки, на светофоре куча машин, решил по обочине проскочить и свернуть на Дружбу, но что-то пошло не так. Возможно я и ошибаюсь».

«Человеку стало плохо, зачем вы так».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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