22 мая в школах Владивостока прозвучит последний звонок

Последний звонок в муниципальных школах Владивостока прозвучит в субботу, 22 мая. Участниками праздника станут 2 855 одиннадцатиклассников 68 образовательных учреждений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, в десяти школах праздник не планируется – в этом году здесь отсутствуют 11-е классы.

«Это школы № 1, 8, 10, 12, 19, 40, 43, 49, 81 и лицей № 3, – рассказали в мэрии. – Во всех других праздник обязательно состоится. В зависимости от погоды, он пройдет внутри учебных заведений или на улице. Решение об этом каждая школа принимает самостоятельно».

Во всех школах последний звонок прозвучит в 11 часов. Планируется, что напутственное слово выпускникам одного из образовательных учреждений скажет глава города Олег Гуменюк.

772 выпускника этого года являются представителями частных и государственных образовательных учреждений. Для них дату последнего звонка руководство определяет самостоятельно.

31 мая у всех выпускников пройдут первые экзамены – ЕГЭ по литературе, химии и географии.

Напомним, прошлый учебный год школьники Владивостока завершали в дистанционном режиме. В онлайн-формате прозвучал для 3 329 одиннадцатиклассников и последний звонок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]