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«Конкретный развод»: житель Владивостока сказал спасибо сотрудникам ГИБДД

«Конкретный развод»: житель Владивостока сказал спасибо сотрудникам ГИБДД

Источник фото: dpskontrol125rus

Житель Владивостока обвиняет водителя в автоподставе и обращает внимание приморцев на данную ситуацию, сообщают «Вести:Приморье». Мужчина назвал способ, которым пользуется водитель, вероятно, зарабатывая на этом деньги.

Внимание!!! Водитель этой машины не русской национальности возможно автоподставщик!!! Будьте осторожны!! Имитирует ДТП с вами, подает в розыск, якобы вы скрылись с места происшествия, пытается обвинить вас, что якобы был удар !!!конкретный развод!!! Будьте осторожны! Мне промуружил мозги не один час. Правда на моей стороне! Но нервы изрядно потрепал. Спасибо сотрудникам Гибдд, доказали не только мою невиновность, но и то, что это подстава,

пишет автор поста.

Приморцы, прочитав пост, обратили внимание на рекламный щит, установленный у дороги, слова которого пришлись в тему, по их мнению. Высказав предположение, что жизнь все расставляет по местам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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