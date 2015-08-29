В Сети обсуждают «чудовищную ошибку» жителя Приморья

В Находке молодой мужчина решил почувствовать себя настоящим добытчиком и унес со склада магазина стройматериалов составляющие от кондиционера, сообщают «Вести:Приморье».

Обнаружив пропажу, сотрудники магазина просмотрели видеокамеры. Выяснилось, что два внутренних блока от кондиционеров исчезли по волшебству, которое показал мужчина в маске.

Администрация магазина обратилась в одном из инстаграм-аккаунттов к молодому человеку с просьбой вернуть то, что он взял «по ошибке». При этом пояснили, что магазин не выставит претензий, если товар таким же волшебным образом вновь окажется на складе магазина.

«Чудовищная ошибка, ага».

«Кому нужны эти запчасти?».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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