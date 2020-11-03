Произошедшее в популярном ТЦ насторожило горожан
Дама в очках и парике «навела шороху» в известном торговом центре города Артема, сообщают «Вести:Приморье».
Так, один из жителей города сообщил, что в ТЦ, расположенном на улице Фрунзе, женщина уходит из торговых точек без оплаты товара.
пишет автор поста в паблике dps_artem.
Многие, кто прочитал пост, отметили, с данной ситуацией встречались. Некоторые пояснили, что похожая дама заходила и к ним в бутик. Однако горожане отметили, не стоит отдавать товар покупателю, который не рассчитался.
«Видели, знаем.. уже неделю за карточкой в машину идёт».
«Не пойму, она уходит за карточкой с товаром? А почему ей это разрешают?».
«Лично ко мне когда заходила, товар остался у меня, а ушла она к мужу, попросить мелочь».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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