Бабуля сводит с ума жителей одного из районов Владивостока
Во Владивостоке пожилая женщина наводит «шороху» в одном из районов города, сообщают «Вести:Приморье».
Так, очевидцами стали прохожие, которые сняли на видео действия женщины. Пенсионерка, стоя на балконе квартиры, скидывает с высоты бутылки, которые с грохотом разбиваются об асфальт.
пишет автор поста в паблике vdk_news.
Приморцы отметили, в прошлом году женщина поливала прохожих водой. Нашлись горожане которые рассказали, такие бабули проживают и в их доме.
«У бабули деменция скорее всего, и пока родственники на работе она не ведает что творит, за таким нужен постоянный присмотр».
«Не дай Бог кто проходить мимо будет».
«Мы всегда склонны искать таким поступкам оправдание. А на самом деле всё проще. У нас в доме тоже есть такие жильцы. Муж бутылки из под водки выбрасывал в окно. А жена ставит батарею бутылок в лифт. Лишь бы не выносить».
«В каждом доме походу такая бабуля есть, на детей орет, машины все в разбитых яйцах, прям Ворошиловский стрелок!».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Комментировать: