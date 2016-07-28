Бабуля сводит с ума жителей одного из районов Владивостока

Во Владивостоке пожилая женщина наводит «шороху» в одном из районов города, сообщают «Вести:Приморье».

Так, очевидцами стали прохожие, которые сняли на видео действия женщины. Пенсионерка, стоя на балконе квартиры, скидывает с высоты бутылки, которые с грохотом разбиваются об асфальт.

В прошлом году эта женщина просто лила воду из окон, теперь пошли в ход бутылки. Полицию вызвала. Ул. Адмирала Юмашева 30,

пишет автор поста в паблике vdk_news.

Приморцы отметили, в прошлом году женщина поливала прохожих водой. Нашлись горожане которые рассказали, такие бабули проживают и в их доме.

«У бабули деменция скорее всего, и пока родственники на работе она не ведает что творит, за таким нужен постоянный присмотр».

«Не дай Бог кто проходить мимо будет».

«Мы всегда склонны искать таким поступкам оправдание. А на самом деле всё проще. У нас в доме тоже есть такие жильцы. Муж бутылки из под водки выбрасывал в окно. А жена ставит батарею бутылок в лифт. Лишь бы не выносить».

«В каждом доме походу такая бабуля есть, на детей орет, машины все в разбитых яйцах, прям Ворошиловский стрелок!».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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