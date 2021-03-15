Чудак устроил борьбу с «невиданным» в ночи у дверей медучреждения

В Артеме на улице Партизанской, где неподалеку друг от друга находятся несколько медицинских учреждений, был замечен мужчина. Вечер, безлюдно, и лишь один, отмахивающийся от «призраков» парень, пытается войти в двери закрытого на ночь центра МРТ, сообщают «Вести:Приморье».

Поведение героя объяснить трудно. Вероятно, в голове у него какие-то свои законы логики и видение жизни.

Сегодня в 04:45 утра неадекватный, возможно под наркотиками, мужчина совершил порчу имущества, разбив урной окно Центра МРТ на улице Партизанская, 12 в Артёме. На видеозаписях видно, как он вошёл на территорию Центра со стороны травмпункта, оглядываясь по сторонам. Далее видно, как ему что-то мерещится, он размахивает руками, разговаривая сам с собой. Затем он бежит к входу в клинику, пытается войти в неё, заодно оторвать часть фасада здания... Может, кто узнает этого ночного героя? -

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

Пользователь Сети, вероятно, знакомая с ситуацией, пояснила: «По итогу это чудо взломало окно в 1 поликлинике, закрылся в кабинете. Утром его нашли и вызвали полицию».

В комментариях паблика многие предположили, парень в состоянии какого-то опьянения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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