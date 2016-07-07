Прокуратура организовала проверку по факту повреждения дома на Толстого

Прокуратура организовала проверку по факту повреждения несущих конструкций дома № 25 по ул. Толстого в г. Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока организовала проверку по факту повреждения несущих конструкций дома № 25 по ул. Толстого в г. Владивостоке.

К проведению проверки привлечены представители контролирующих ведомств, КГУП «Приморский водоканал» и управляющей организации.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на восстановление нарушенных прав жильцов дома.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Дом по адресу Толстова, 25 во Владивостоке рушится на глазах. Просела внешняя стена панелей. В квартирах образовались щели между плитами. Люди в панике. Жильцы считают, что виновны строители, которые проводят коммуникации к соседней многоэтажке. Прямо под окнами здания разрыли котлован, для прокладки труб. Наша съемочная группа уже работает на месте ЧП. Буквально через час начнется собрание жильцов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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