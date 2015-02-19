Заявление Олега Гуменюка о досрочном прекращении полномочий рассмотрит Дума Владивостока

Дума Владивостока на очередном заседании, которое состоится 27 мая, намерена рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Олега Гуменюка, сообщают «Вести:Приморье».

В Думу города Владивостока поступило заявление главы города Владивостока Гуменюка О.В. о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию с 19.05.2021. Об этом говорится на сайте Думы города.

В соответствии со статьей 29 Устава города Владивостока решение о досрочном прекращении полномочий главы города Владивостока принимается Думой города Владивостока в течение 10 календарных дней после наступления обстоятельства, являющегося основанием для досрочного прекращения полномочий главы города Владивостока.

Уставом города Владивостока установлено, что глава города Владивостока избирается Думой города Владивостока из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

В городе Владивостоке действует Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока, утвержденное муниципальным правовым актом города Владивостока от 11.05.2016 № 270-МПА, которое регламентирует процедуру проведения конкурса.

С учетом изложенного на очередном заседании Думы города Владивостока планируются к принятию решения Думы города Владивостока «О досрочном прекращении полномочий главы города Владивостока Гуменюка О.В.», а также «О начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]