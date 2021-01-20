За сутки в России выявлено 8,9 тыс. новых случаев COVID-19

За последние сутки в России 8 937 случаев COVID-19 в 85 регионах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф". В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 983 845 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 350 человек. За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 601 120.

За последние сутки подтверждено 389 смертей от коронавирусной инфекции. За весь период по России умерло 117 739 человек.

В Приморье за сутки зарегистрировано 29 заболевших коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в крае подтверждено 44 058 случая COVID-19.

Еще один приморец не справился с коронавирусом. Всего в Приморье скончались от COVID-19 726 человек. Выздоровели - 41 367 ковид-пациентов.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]