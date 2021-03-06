В торговом центре жители Владивостока столкнулись с неприятным зрелищем

Во Владивостоке жители города обратили внимание на ситуацию, в которой поневоле оказалось большое количество людей, сообщают «Вести:Приморье».

Так, житель города рассказал о том, что в торговых центрах в районе Столетия замечен мужчина, которого, по мнению автора поста, можно принять за эксгибициониста. Автор решил предупредить об этом горожан и поясняет, стоит обратить внимание на этого мужчину уполномоченным органам, чтобы предостеречь детей от такой «картины».

Многие в комментариях к посту отметили, человека действительно видели в разных магазинах с районе 100 лет Владивостоку. Скорее всего, человек болен. И здесь требуется помощь медиков.

Хочется предостеречь взрослых и детей. Эксгибиционист ходит в районе столетия (искра) заходит в любые бутики и по углам прячется и "делает свои дела" на людей, -

поясняет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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