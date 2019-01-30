Новые меры соцподдержки и отчет губернатора: приморские депутаты рассмотрели 30 вопросов

Отчет губернатора о деятельности приморского правительства в 2020 году. Изменения в Избирательный кодекс края. Меры социальной поддержки медицинских работников. Более 30 пунктов оказалось в повестке заседания Законодательного Собрания Приморского края. О чем говорили губернатор и депутаты, в репортаже Екатерины Карначевой.

Первым и главным пунктом программы заседания стал отчет губернатора. Такие отчеты — хорошая форма взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти. О чем сказали и губернатор, и депутаты.

Александр Ролик, председатель Законодательного Собрания Приморского края:

"На заседании любой депутат может задать губернатору вопрос, получить ответ. Потом выступить и дать свою оценку работы правительства".

Объем жилищного строительства в прошлом году в Приморье вырос на 17 процентов. Построили более 640 тысяч квадратных метров. Продолжается работа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья и решению проблем обманутых дольщиков — отчитался Олег Кожемяко. Также губернатор рассказал о строительстве и ремонте дорог. За прошлый год в Приморье привели в порядок 167 километров дорог и 18 мостов. И активно занимались сооружением новых. Значительная часть отчета касалась здравоохранения. Губернатор рассказал о строительстве, ремонте и оснащении медучреждений. И о притоке молодых специалистов. В 2020-ом в крае 246 выпускников вузов пришли работать в медучреждения.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

"Приморский край — один из немногих регионов страны, который выполнил плановые показатели программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 125 миллионов рублей выделено на эти цели. И в полном объеме эти показатели выполнены. В медицинские организации, расположенные в селах и малых городах, привлечены 79 специалистов: 56 врачей и 23 фельдшера".

Здравоохранения касались и другие пункты повестки заседания. Так, депутаты предложили меры социальной поддержки медиков.

Александр Ролик, председатель Законодательного Собрания Приморского края:

"Я бы выделил вопрос, связанный с поддержкой наших медицинских работников, которые трудоустраиваются в учреждения, находящиеся в северных районах и отдаленных районах. Теперь они будут получать единовременную выплату в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей".

Депутаты озадачились и законом о поддержке жителей островных территорий. Малообеспеченные жители будут получать по 5 тысяч рублей ежегодно. Еще депутаты расширили возможности карты «Приморец». Чтобы люди оплачивали поездки также на междугородных автобусах и электричках.

Александр Ролик, председатель Законодательного Собрания Приморского края:

"А для приморских льготников увеличивается размер средств, которые они могут использовать с помощью карты «Приморец», с 300 до 700 рублей".

Внесли изменения депутаты и в закон, касающийся штрафстоянок. До сих пор из-за неточности формулировок возникала путаница.

Сергей Ищенко, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края:

"Для того чтобы не вызывало споров, двойного толкования. Включено — сколько необходимо технологических проездов, сколько необходимо площади для зданий, сооружений и так далее. Поэтому сегодня для муниципальных районов это 500 квадратных метров, для городских муниципальных округов это тысяча квадратных метров".

Заседание Законодательного Собрания Приморского края состоялось в формате видеоконференции. И продлилось более четырех часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]