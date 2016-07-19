Запустить производство подгузников во Владивостоке помог "Сбербанк"

26 мая в России отмечают День предпринимателя. С профессиональным праздником бизнесменов поздравляют с 2007 года. В Приморье много уникальных проектов. Один из них — производство подгузников, недавно открылось во Владивостоке. Запустить линейку новой продукции помог "Сбербанк". О том, как производят столь востребованный в 21 веке товар и каких бизнесменом готовы поддержать?

Таможенная зона, вход - строго по пропускам. Во Владивостоке впервые открылось производство памперсов для взрослых и детей.

Виктория Шандыбина, корреспондент: "В час здесь производят 27 тысяч подгузников. Если подсчитать за всю смену, товаром можно будет заполнить огромный 40-футовый морской контейнер".

Конкуренция на рынке огромна. Но по цене и качеству приморцы обгоняют многих. Такую масштабную линию помог запустить "Сбер". Банк заинтересован в поддержке бизнесменов региона.

Константин Стефашин, директор компании «Элара»:

"Мы со "Сбербанком" сотрудничаем порядка пяти лет. Это не первый наш кредит. Мы получили льготное финансирование в этот раз. И благодаря этому льготному финансированию увеличили свои продажи и смогли приобрести новую производственную линию".

Кредиты на развитие дела и текущие расходы, а также программы с господдержкой — одни из самых востребованных.

Ольга Петренко, начальник управления продаж малому бизнесу Приморского отделения ПАО "Сбербанк":

"В "Сбере" представлена широкая линейка кредитных продуктов, которая поможет быстрее вырасти бизнесу любого масштаба. Только за 2021 год мы выдали бизнесу Приморья кредитов на сумму более чем 3 миллиарда рублей".

В мобильном приложении "СберБизнес" можно получить кредит онлайн и оформить карты для сотрудников. Электронный документооборот, юридические услуги, бухгалтерия и даже мобильная связь. Сегодня в банке есть все сервисы для удобства предпринимателей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]