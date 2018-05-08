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Возгорание пассажирского автобуса произошло в Приморье
Возгорание автобуса произошло в Приморье.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_mesto, инцидент произошел в Артеме на остановке "Школа". Видео происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как дымится автобус.
По предварительной информации, никто не пострадал. Все пассажиры покинули автобус.
Видео - dps_mesto
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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