Возгорание пассажирского автобуса произошло в Приморье

Возгорание автобуса произошло в Приморье.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_mesto, инцидент произошел в Артеме на остановке "Школа". Видео происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как дымится автобус.

По предварительной информации, никто не пострадал. Все пассажиры покинули автобус.

Видео - dps_mesto

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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