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«Теперь платно»: Приморцы возмутились установкой шлагбаума к популярному бизнес-центру

«Теперь платно»: Приморцы возмутились установкой шлагбаума к популярному бизнес-центру

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке в районе улицы Русской, 94 устанавливают шлагбаум. Очевидцы предполагают, скоро он начнет работать и, скорее всего, въезд будет платным. Но пока оборудование еще в упаковке, сообщают «Вести:Приморье».

Напомним, в многоэтажном здании располагаются множество организаций.

В паблике vtoryak.vdk жители края выстраивают свои версии.

«Это ставят для того чтобы не запарковывали территорию завода».

«Главное, что бы пройти можно было. Когда они ленточку натягивали, нужно было прыгать, что бы до аптеки добраться».

«5 месяцев назад была, теперь точно не поеду - *** мне».

«Теперь платно».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 1

  1. Наталья от 28.05.2021 17:45
    Даже на бесплатной стоянке там нечего было делать.

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