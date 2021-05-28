«Теперь платно»: Приморцы возмутились установкой шлагбаума к популярному бизнес-центру

Во Владивостоке в районе улицы Русской, 94 устанавливают шлагбаум. Очевидцы предполагают, скоро он начнет работать и, скорее всего, въезд будет платным. Но пока оборудование еще в упаковке, сообщают «Вести:Приморье».

Напомним, в многоэтажном здании располагаются множество организаций.

В паблике vtoryak.vdk жители края выстраивают свои версии.

«Это ставят для того чтобы не запарковывали территорию завода».

«Главное, что бы пройти можно было. Когда они ленточку натягивали, нужно было прыгать, что бы до аптеки добраться».

«5 месяцев назад была, теперь точно не поеду - *** мне».

«Теперь платно».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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