«Могли и не доехать»: Дама за рулем возмущена ситуацией на дороге

Жительница Владивостока рассказала о страшном случае на дороге, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина рассказала, что возмущена тем, как многие водители совершают маневры при движении по трассе. Она пояснила, что ехала с семьей на море отдыхать. Но поездка могла закончиться плачевно.

Просто нет слов!!!! Что движет такими людьми!!! Я ехала со всей своей семьёй на море по трассе с Дальхимпрома до развязки на Русский остров. С маленьким ребёнком со скоростью чуть более 70 км/ч. И благодаря таким "умным людям" мы могли не доехать!!! что самое страшное, в данном видео наше ГИБДД НЕ УВИДЕЛО СОСТАВА АДМИНИСТРАНИВНОГО НАРУШЕНИЯ!!!! И СТ.11 ПДД водитель сузуки НЕ НАРУШИЛ,

пишет автор поста в паблике primorye_online.

В комментариях приморцы разделились на два лагеря. Одни утверждают, дама нагнетает обстановку. И ситуация для наших дорог - рядовая. Другие отмечают, стоит обращать внимание на тех, кто нарушает ПДД.

«Рядовая ситуация. Зачем делать акцент, что в салоне ребёнок? Это никаких привелегий на дороге не дает. Если едете медленней потока то готовьтесь, что вас будут обгонять».

«Сами создают ситуации, едь быстрее, не можешь,? Не содись».

«Самое ЗОЛОТОЕ правило: Тише едешь, дальше будешь. Можно сколько хочешь обвинять автора видео в медленной езде, но *** на сузуки не должен был так обгонять в разрез. Кроме того, вызывает и компетентность сотрудника ГИБДД, давшего отказ (возможно из-за того, что номер не рассмотреть). А ***-водятела карма настигнет за такое вождение.».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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