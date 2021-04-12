НЛО над Владивостоком ввели в замешательство горожанина

Во Владивостоке житель города стал очевидцем удивительной ситуации. Над городом были замечены неопознанные летающие объекты, сообщают «Вести:Приморье».

Автор поста в одном из популярных городских инстаграм-пабликов опубликовал видео летательных аппаратов в небе, указав, что это снято при нахождении на улице Полярной.

В комментариях паблика dpskontrol_125rus с юмором отнеслись к увиденному, отметив, автор видео глубоко заблуждается. Это может быть пыль на объективе камеры, не более.

«Неверное крошки прилипли к камере».

«Камера пылью забилась ... вот вам и все кино».

«Камеру протрите и всё».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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