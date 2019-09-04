Институт имени Гете открывает во Владивостоке свой филиал

Председатель Правительства Приморья Вера Щербина встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в России Геза Андреасом фон Гайром в пятницу, 28 мая.

Стороны обсудили потенциальное сотрудничество в экономической и культурной сферах, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Вера Щербина подчеркнула, что Приморский край является форпостом Дальнего Востока и перспективной территорией для сотрудничества. По оценкам независимых экспертов, регион серьезно продвинулся в рейтинге инвестиционной привлекательности.

«В Приморье работает одна из крупнейших лизинговых компаний “Сименс Финанс”, мы закупаем современное немецкое медицинское оборудование, в ДВФУ открыта кафедра романо-германской филологии. При этом нам нужно развивать товарооборот, проработать вопросы создания совместных производств на территории края», – обозначила Вера Щербина.

По словам Геза Андреаса фон Гайра, одно из приоритетных для Германии направлений международного сотрудничества – гуманитарное. Так, с 1993 года в Приморском крае проводятся дни немецкой культуры.

«Институт имени Гете принял решение открыть во Владивостоке свой филиал – контактное бюро. Это даст возможность работать напрямую и развивать наши отношения в сфере культуры», – обозначил Посол.

Присутствовавший на встрече генеральный консул Федеративной Республики Германия в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Бернд Финке отметил перспективу развития взаимодействия в области экономики, торговли и туризма.

«Нам важно работать не только в Москве, но и более тесно сотрудничать с регионами России», – добавил он.

Вера Щербина отметила, что все вопросы взаимовыгодного сотрудничества требуют тщательной проработки, и пригласила немецкую делегацию на шестой Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в начале сентября.

«Проработанные инициативы нужно вынести на площадку ВЭФ, подписать соответствующие соглашения», – заявила председатель Правительства Приморья.

В завершении встречи Вера Щербина подарила Послу альбом с фотографиями, на которых, в том числе, изображен старый ГУМ. Примечательно, что заказчиком его строительства выступили немецкие предприниматели Кунст и Альберс.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]