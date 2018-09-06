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Сим-карт «невидимок» станет меньше

Сим-карт «невидимок» станет меньше

Источник фото: pixabay.com

С 1 июня все компании должны будут привязывать корпоративные сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг, сообщают «Вести:Приморье».

Сейчас компании могут регистрировать любое количество корпоративных карт на себя без привязки к конкретным пользователям. Это приводит к злоупотреблениям: фирмы-однодневки регистрируют на себя сим-карты и затем незаконно распространяют их или используют для организации телефонного мошенничества, уточняет «РГ».

Новый закон уменьшит число "серых" сим-карт на рынке, так как после вступления закона в силу корпоративную связь нельзя будет использовать без подтверждения личности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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