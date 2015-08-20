Звуки с балкона многоэтажки насторожили приморцев
Жители Лесозаводска обратили внимание на звуки, которые доносились с балкона одной из многоэтажек, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцы в паблике lesozavodsk_life рассказали, все это происходит в многоквартирном доме в районе Гарнизона достаточно продолжительное время.
Судя по всему, на открытом балконе хозяин поселил собаку. Ее лай и привлекает внимание горожан. Скорее всего, в квартиру ее не пускают.
пишет автор поста.
В комментариях обратили внимание на то, что действия владельца собаки попадают под статью о жестоком обращении с животными.
«Зачем вообще было заводить животное, если не любишь? Сам бы пожил на балконе в дождь или в солцепек, посмотрела бы я какой бы довольный был хозяин».
«Что за не люди. Для чего заводить животное и издеваться над ним? Самоутверждение за счёт существа которое не может ответить».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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