Звуки с балкона многоэтажки насторожили приморцев

Жители Лесозаводска обратили внимание на звуки, которые доносились с балкона одной из многоэтажек, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы в паблике lesozavodsk_life рассказали, все это происходит в многоквартирном доме в районе Гарнизона достаточно продолжительное время.

Судя по всему, на открытом балконе хозяин поселил собаку. Ее лай и привлекает внимание горожан. Скорее всего, в квартиру ее не пускают.

Гарнизон, 16 дом, 3 подъезд, 5 этаж, квартира направо. На балконе держат собаку. Собака там ночует. Скулит. Балкон открытого типа. Может кто-то подскажет точный номер квартиры? -

пишет автор поста.

В комментариях обратили внимание на то, что действия владельца собаки попадают под статью о жестоком обращении с животными.

«Зачем вообще было заводить животное, если не любишь? Сам бы пожил на балконе в дождь или в солцепек, посмотрела бы я какой бы довольный был хозяин».

«Что за не люди. Для чего заводить животное и издеваться над ним? Самоутверждение за счёт существа которое не может ответить».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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