В Приморье из здания Следкома украли свыше миллиона рублей

В уникальном гражданском споре в Приморском крае недавно поставил точку Приморский краевой суд: Н., житель города Дальнереченска, взыскал со Следственного управления Следкома по Приморскому краю 1 млн 187 тысяч 525 рублей, сообщают «Вести:Приморье».

Деньги в своё время были изъяты у Н. в ходе обыска сотрудниками следственного отдела по г. Дальнереченска СК РФ, а потом их украли из помещения следователей, пишет «Золотой мост».

Ранее житель Дальнереченска - Н. был задержан сотрудниками Дальнереченского Следкома по обвинению в совершении преступления статье за незаконную организацию и проведение азартных игр. Дома у Н. был проведён обыск, в ходе которого были изъяты: 430 000 рублей, 6200 долларов США, 1550 Евро, и заграничный паспорт на имя Н. Часть изъятых денег принадлежала не только Н., но и членам его семьи. В ходе обыска по другому адресу были изъяты деньги Н. в сумме 147 тыс. 600 руб. Закончилось уголовное дело тем, что Н. выплатил судебный штраф.

А вот с деньгами вышла заминка. Изъятые деньги не были оформлены, как вещественные доказательства, и в один не самый прекрасный день неизвестные лица украли изъятые деньги (в общей сумме 1 млн 187 тысяч 525 рублей) из здания Следственного комитета в Дальнереченске.

По данному факту было даже возбуждено уголовное дело по статье - кража в особо крупном размере, но пока так и не удалось найти дерзких преступников, выкравших из здания Следкома свыше миллиона рублей (!) Ситуация, прямо скажем, анекдотичная. Но самому Н. было не до смеха, и он обратился в Дальнереченский районный суд с требованием взыскать со Следкома всю украденную сумму (с учётом изменившегося курса валют, конечно). Районный суд иск удовлетворил.

Правда, с этим не согласились Следком и Минфин России, которые обжаловали данное решение. Однако Примкрайсуд, изучив мнения сторон, пришёл к выводу о наличии прямой причинно-следственной связи между изъятием денег у Н. и кражи их из отдела Следкома в Дальнереченске. Решение суда оставили без изменения, оно уже вступило в законную силу, и теперь осталось дождаться, когда же Следком выплатит Н. свыше миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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