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«В сознании, сам разберётся»: Внедорожник улетел в кювет на трассе

«В сознании, сам разберётся»: Внедорожник улетел в кювет на трассе

Источник фото: pixabay.com

Серьезное ДТП произошло в районе низководного моста, сообщают «Вести:Приморье».

Детали аварии не уточняются, однако очевидцы отмечают, водитель в сознании, скорее всего, серьезно не пострадал. На место происшествия прибыл автомобиль ДПС. Авария произошла на участке при движении в сторону Надеждинска.

Приморцы в комментариях паблика artem.news.plus стали рьяно обсуждать аварию. Одни высказали мнение, что в данном случае нужно было выйти и предложить помощь водителю. Другие, напротив, поясняли, водитель стоит у машины, пьет воду, значит все не так плохо. Машина ДПС стоит неподалеку.

«И хоть бы один вышел спросил о помощи. Скорее снимать».

«Если уже экипаж ДПС стоит, значит уже позвонили куда надо было. И по видио видно, что человек в сознании и сам разберётся, что ему делать».

«А кто просил помощи? Стоит, водичку пьет ... Наверняка уже позвонил, куда нужно».

«Главное жив».

«В сознании, сам разберётся».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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