«В сознании, сам разберётся»: Внедорожник улетел в кювет на трассе
Серьезное ДТП произошло в районе низководного моста, сообщают «Вести:Приморье».
Детали аварии не уточняются, однако очевидцы отмечают, водитель в сознании, скорее всего, серьезно не пострадал. На место происшествия прибыл автомобиль ДПС. Авария произошла на участке при движении в сторону Надеждинска.
Приморцы в комментариях паблика artem.news.plus стали рьяно обсуждать аварию. Одни высказали мнение, что в данном случае нужно было выйти и предложить помощь водителю. Другие, напротив, поясняли, водитель стоит у машины, пьет воду, значит все не так плохо. Машина ДПС стоит неподалеку.
«И хоть бы один вышел спросил о помощи. Скорее снимать».
«Если уже экипаж ДПС стоит, значит уже позвонили куда надо было. И по видио видно, что человек в сознании и сам разберётся, что ему делать».
«А кто просил помощи? Стоит, водичку пьет ... Наверняка уже позвонил, куда нужно».
«Главное жив».
«В сознании, сам разберётся».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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