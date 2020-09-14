Вчера, 15:58
Из машины дым валит: На пустой дороге произошла серьезная авария
В Артеме в районе автовокзала произошла серьезная авария. Участниками стали водители кроссовера и пассажирского автобуса, сообщают «Вести:Приморье».
Детали аварии уточняются. Однако очевидцы предполагают, виноват в этой аварии не водитель автобуса.
«Когда они уже перестанут на дороге в глаза долбиться».
«Молодец- красавчик !!!! В воскресенье на пустой дороге! Главное все живы, а железного коня можно поченить».
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Видео dps_artem.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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