Вчера, 16:14
Мужчину поймали за «грязным» делом у моря
В поселке Трудовое водитель самосвала решил скинуть строительный мусор в море, сообщают «Вести:Приморье».
Сброс мусора в море предотвратили приморские росгвардейцы.
Грузовик марки Hino привлек внимание сотрудников наряда вневедомственной охраны в районе улицы Лиманной. Автомобиль был полностью загружен строительным мусором. Водитель грузовика сбрасывал отходы прямо в море.
Сотрудники Росгвардии зафиксировали правонарушение и потребовали собрать мусор.
После разбирательств 33-летнему правонарушителю пришлось вызвать на место экскаватор и загрузить строительные отходы обратно в грузовик.
В инциденте будет разбираться участковый уполномоченный полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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