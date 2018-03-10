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Вчера, 16:14

Мужчину поймали за «грязным» делом у моря

Мужчину поймали за «грязным» делом у моря

Источник фото: pixabay.com / пресс-служба ведомства

В поселке Трудовое водитель самосвала решил скинуть строительный мусор в море, сообщают «Вести:Приморье».

Сброс мусора в море предотвратили приморские росгвардейцы.

Грузовик марки Hino привлек внимание сотрудников наряда вневедомственной охраны в районе улицы Лиманной. Автомобиль был полностью загружен строительным мусором. Водитель грузовика сбрасывал отходы прямо в море.

Сотрудники Росгвардии зафиксировали правонарушение и потребовали собрать мусор.

После разбирательств 33-летнему правонарушителю пришлось вызвать на место экскаватор и загрузить строительные отходы обратно в грузовик.

В инциденте будет разбираться участковый уполномоченный полиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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