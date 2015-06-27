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Вчера, 16:27

Яхта оборвала высоковольтный провод при прохождении у острова Елены

Яхта оборвала высоковольтный провод при прохождении у острова Елены

Источник фото: скрин видео

О происшествии, которое произошло в заливе Петра Великого, рассказали очевидцы. Приморцы пояснили, яхта, проходя по Каналу, оборвала высоковольтные провода.

При этом отметили, скорее всего, они провисли, что и способствовало такой ситуации, сообщают «Вести:Приморье».

Неизвестная яхта зацепила высоковольтный провод с о. Елены на Канал и, оборвав его, благополучно ушла. Возможно, люди остались где-то без электричества,

пишет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.

«Ограничений по высоте там нет. Так что не его проблемы что провода так низко».

«Люди о чем думали когда протягивали провода?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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