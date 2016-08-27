Новости Общество Происшествия
Вчера, 18:08

Трасса перекрыта: Водители встали в огромную пробку

Трасса перекрыта: Водители встали в огромную пробку

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке водители, которые решили выехать из города, встали в огромную пробку, сообщают «Вести:Приморье».

Авария на трассе остановила поток машин. Очевидцы отмечают, массовое ДТП произошло в районе Ботанического сада.

ДТП произошло около 16:00. Повреждения получили по меньшей мере четыре автомобиля: Toyota Crown, Toyota Corolla, Toyota MR-S, Honda Crossroad и BMW.

Очевидцы происшествия сообщают, что Crown врезался в MR-S и в Corolla, которую от удара развернуло и отбросило в леера. Столкнулись также Honda и BMW. Одному человеку, по предварительной информации, водителю Crown потребовалась помощь.

Собралась пятикилометровая пробка. Она начинается за 14-м километром и тянется до главных ворот Ботсада.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме