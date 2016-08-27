Трасса перекрыта: Водители встали в огромную пробку

Во Владивостоке водители, которые решили выехать из города, встали в огромную пробку, сообщают «Вести:Приморье».

Авария на трассе остановила поток машин. Очевидцы отмечают, массовое ДТП произошло в районе Ботанического сада.

ДТП произошло около 16:00. Повреждения получили по меньшей мере четыре автомобиля: Toyota Crown, Toyota Corolla, Toyota MR-S, Honda Crossroad и BMW.

Очевидцы происшествия сообщают, что Crown врезался в MR-S и в Corolla, которую от удара развернуло и отбросило в леера. Столкнулись также Honda и BMW. Одному человеку, по предварительной информации, водителю Crown потребовалась помощь.

Собралась пятикилометровая пробка. Она начинается за 14-м километром и тянется до главных ворот Ботсада.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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