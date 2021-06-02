«Один горбатится, один снимает»: Пассажирский автобус попал «в плен» на приморской трассе

В Приморье, в районе Новой Москвы, на трассе в сторону Партизанска пассажирский автобус стал жертвой разрушающегося дорожного полотна, сообщают «Вести:Приморье».

Автобус, который перевозил немалое количество людей оказался «в плену». Пассажирам пришлось покинуть салон транспортного средства. Приморцы стояли неподалеку и наблюдали за тем, как водитель пытался решить ситуацию. В руках лопата. А колеса сильно увязли в глине о скальнике, которым был отсыпан участок дороги.

Многие пользователи паблика dps.control, где было опубликовано видео, задались вопросом, почему никто не пришел на помощь водителю. Лопатой «в одни руки» извлечь многотонный автобус достаточно сложно.

«Стоит спецтехника и дёрнуть не может».

«Да может но он провалился сильно надо откапать чтобы низа кузова не поотрывать».

«Людей стоят куча, вытолкали бы его. Или трактор рядом же вот, вытащил бы. Что за люди. Один горбатится, один снимает, 100000000000 смотрят, хотя тоже из за этого страдают».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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