В Приморье ищут счастливчика, который приобретет бизнес-центр всего за 765 млн

Во Владивостоке на известном сайте по продаже товаров выставлен Бизнес-центр, расположенный в центре города, сообщают «Вести:Приморье».

Бизнес-центр по улице Светланская, 78б площадью 4 тысячи кв. м предлагает собственник. Он уточняет, что дом в 6 этажей практически на 95% заполнен арендаторами - известными в Приморье организациями и банками.

Также собственник рассказывает о всех прелестях, на которые покупателю стоит обратить внимание, - поблизости расположены административные и социальные объекты, крупные торговые центры и набережная Цесаревича.

Кстати, автор объявления отмечает немаловажную деталь - наличие на территории большой охраняемой парковки, ведь без нее во Владивостоке «погибнет» любой бизнес.

Ну как не позариться на такое? Отметим, среди объявлений по продаже коммерческой недвижимости, которые размещены в данный момент на сайте, это, вероятно, самое дорогое предложение, которое просмотрели более 18 500 раз.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]