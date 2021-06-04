Анонс на 5 июня
5 июня в 7.40 – Владивосток, остановка Семёновская – старт похода на гору Тимпур.
5 июня в 9.30 – Владивосток, стадион «Строитель» – общегородская зарядка.
5 июня в 10.30 – Владивосток, пункт приёма вторсырья (Бородинская, 30-б) – акция по раздельному сбору мусора.
5 июня в 10.50 – Владивосток, парк Минного городка – кросс-кантри гонка.
5 июня в 11.00 – Владивосток, железнодорожный вокзал – прибытие патриотического военного поезда-выставки.
5 июня в 12.00 – Владивосток, Корабельная набережная – "Зелёный марафон".
5 июня в 12.00 – Владивосток, Приморское кольцо (Приморское Кольцо, 1) – II этап RDS Asia.
5 июня в 12.00 – Владивосток, Спортивная набережная – всемирный фестиваль го Genius Extreme.
5 июня в 12.00 – Владивосток, Адмиральский сквер – караоке с артистами Приморской краевой филармонии.
5 июня в 12.00 – Владивосток, парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо – Всемирный день окружающей среды.
5 июня в 13.00 – Владивосток, Адмиральский сквер – вручение знаков «Золотая лира» выпускникам-отличникам детских школ искусств Владивостока и гала-концерт.
5 июня в 13.00 – Владивосток, Театр молодёжи (ул. Светланская, 15а) – лекция Веры Сердечной «Цифровой театр: как меняются отношения театра с текстом, медиа и зрителем».
5 июня в 15.00 – Владивосток, Театр молодёжи (ул. Светланская, 15а) – онлайн-перформанс творческой группы Ассоциации актеров Куала-Лумпура The Actress Play.
5 июня в 18.00 – Владивосток, Драматический театр ТОФ (ул. Светланская, 48) – спектакль «Бог резни».
5 июня в 18.00 – Приморская краевая филармония (Владивосток, ул. Светланская, 15) – музыкальный спектакль «Маша и Даша против диких гитар».
5 июня в 18.00 – Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20) – спектакль Драматического театра Комсомольска-на-Амуре «Зулейха открывает глаза».
5 июня в 18.00 – Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15) – поэтический моноспектакль «Самое любимое» Константина Райкина.
5 июня в 18.30 – Владивосток, Театр имени М. Горького (ул. Светланская, 49) – спектакль «Двенадцать стульев».
5 июня - Всемирный день окружающей среды.
5 июня - День образования российской полиции.
5 июня - День создания Государственной службы карантина растений в России.
5 июня - Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.