Анонс на 5 июня

5 июня в 7.40 – Владивосток, остановка Семёновская – старт похода на гору Тимпур.

5 июня в 9.30 – Владивосток, стадион «Строитель» – общегородская зарядка.

5 июня в 10.30 – Владивосток, пункт приёма вторсырья (Бородинская, 30-б) – акция по раздельному сбору мусора.

5 июня в 10.50 – Владивосток, парк Минного городка – кросс-кантри гонка.

5 июня в 11.00 – Владивосток, железнодорожный вокзал – прибытие патриотического военного поезда-выставки.

5 июня в 12.00 – Владивосток, Корабельная набережная – "Зелёный марафон".

5 июня в 12.00 – Владивосток, Приморское кольцо (Приморское Кольцо, 1) – II этап RDS Asia.

5 июня в 12.00 – Владивосток, Спортивная набережная – всемирный фестиваль го Genius Extreme.

5 июня в 12.00 – Владивосток, Адмиральский сквер – караоке с артистами Приморской краевой филармонии.

5 июня в 12.00 – Владивосток, парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо – Всемирный день окружающей среды.

5 июня в 13.00 – Владивосток, Адмиральский сквер – вручение знаков «Золотая лира» выпускникам-отличникам детских школ искусств Владивостока и гала-концерт.

5 июня в 13.00 – Владивосток, Театр молодёжи (ул. Светланская, 15а) – лекция Веры Сердечной «Цифровой театр: как меняются отношения театра с текстом, медиа и зрителем».

5 июня в 15.00 – Владивосток, Театр молодёжи (ул. Светланская, 15а) – онлайн-перформанс творческой группы Ассоциации актеров Куала-Лумпура The Actress Play.

5 июня в 18.00 – Владивосток, Драматический театр ТОФ (ул. Светланская, 48) – спектакль «Бог резни».

5 июня в 18.00 – Приморская краевая филармония (Владивосток, ул. Светланская, 15) – музыкальный спектакль «Маша и Даша против диких гитар».

5 июня в 18.00 – Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20) – спектакль Драматического театра Комсомольска-на-Амуре «Зулейха открывает глаза».

5 июня в 18.00 – Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15) – поэтический моноспектакль «Самое любимое» Константина Райкина.

5 июня в 18.30 – Владивосток, Театр имени М. Горького (ул. Светланская, 49) – спектакль «Двенадцать стульев».

5 июня - Всемирный день окружающей среды.

5 июня - День образования российской полиции.

5 июня - День создания Государственной службы карантина растений в России.

5 июня - Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]