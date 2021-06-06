52 новых случая коронавирусной инфекции выявлено в Приморье

За последние сутки в Приморье выявлено 52 новых случая COVID-19. Оперативные данные о ситуации с коронавирусом опубликовало правительство Приморского края.

Всего заболевших с начала эпидемии – 44 668 человек. Из них за последние сутки – 52.

41 677 пациентов выздоровели.

Еще один человек умер за минувшие сутки. Всего от коронавируса скончались 736 приморцев.

Обследован уже 1 057 341 человек. 160 763 сделали прививки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]